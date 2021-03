Je mets à disposition mes 14 ans d’expérience dans le domaine commercial, auprès des entreprises qui souhaitent externaliser une partie de leurs activités commerciales.



Conquérir, développer et fidéliser de nouveaux clients est un objectif commun à toute entreprise.



Je peux vous accompagner dans :

-la conquête de nouveaux clients ou dans la fidélisation de vos clients (détection de besoins et prise de rendez-vous qualifiés avec des décideurs),

-le ciblage des acheteurs potentiels et l'analyse des attentes de vos clients potentiels sur de nouveaux marchés,

-la gestion d’un évènement commercial (de l’invitation à l’exploitation des visites générées),

-la recherche de partenaires (générer du business et des contacts, des synergies et du bouche à oreille),

-la création et ou développement de votre réseaux (générer du business et des contacts).



Je travaille sur le secteur Rhône-Alpes et sur toute la France (grâce aux moyens technologiques).



Les missions qui me sont confiées sont très variées et à forte valeurs ajoutées dans le domaine des :

Nouvelles technologies/ Industrie/ Médias & communication / Formation & conseil/ etc...



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires,

Bien à vous,

Elisa TEIXEIRA

Mail: contact@kelioservices.com

Tél: 06 76 40 88 56

http://www.kelioservices.com/



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Gestion commerciale

Marketing direct

Télémarketing

Développement commercial

Gestion de la relation client