Chloe PERTIN

Diplômée en Architecture d’Intérieur et Design, cette double formation m’a permis de concevoir des espaces et des objets afin d’acquérir de l’autonomie dans les différentes phases: d’analyse, de conception, réflexion des volumes, de lumière, matériaux, couleurs, technique, jusqu’à la communication du projet via le dessin main et les outils

informatiques.



Actuellement en poste depuis 4 ans au sein du Groupe SUSHI SHOP, leader dans la restauration japonaise, II m’est confié des projets de restaurants d’échelles différentes, en France et à l’International, que je sais imaginer, partager, dessiner, détailler, communiquer, mettre au point avec les différents intervenants jusqu’à la réception de chantier.



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Design

Graphisme

Illustrateur

Photographe