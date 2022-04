Formée et ayant commencé sa vie profesionnelle à Paris, Clotilde Ah-Kang revient s'installer en 2011 à l'île de La Réunion, après 10 ans passés loin de son île natale.



Enrichie de ses différentes expériences au sein de petites structures ou dans des cabinets d'architecture d'envergure internationale, elle crée, après le studio a.i.d (l'agence parisienne qu'elle a co-fondée), sa deuxième entreprise à La Réunion.



Très attachée à proposer une prestation personnalisée, Clotilde Ah-Kang élabore en étroit partenariat avec ses clients un programme sur-mesure. Ses champs d'actions recouvrent aussi bien des missions globales d'architecture intérieure (de la conception du projet à la levée des réserves en passant par le suivi de chantier : appartements, maisons, bureaux, restaurants, boutiques, hôtels, showrooms...), de design (conception et suivi de fabrication de meubles et d'objets) que des interventions ponctuelles de décoration, de conseil immobilier à l'achat ou à la vente.



Site internet : http://www.aka-interieurs.com



Suivez mon actualité sur ma page facebook : https://www.facebook.com/AKa.architectesdinterieurs/



