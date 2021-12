Chloé PETIT

Forte d'une formation très professionnalisante, mes divers stages et alternances dans le QHSE me confèrent une très forte capacité d'adaptation. Mes activités extra-professionnelles me permettent également d'avoir un relationnel aisé et une certaine expérience en formation et présentations orales.



Après mon Mastère Spécialisé, j'ai intégré l'ANDRA (L'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) en octobre 2016 en tant qu'Ingénieur Environnement pour un remplacement maternité. J'ai assuré pendant 5 mois la gestion de la surveillance physico-chimique des eaux, la gestion des déchets, les entrées de produits dangereux, la formation environnement au Centre de Stockage de l'Aube. A la suite de ce remplacement maternité, j'ai été en charge du pilotage de la mise à jour de l'étude d'impact du CSA pour une période de 12 mois. Depuis mai 2018, j'occupe le poste d'ingénieur prévention santé sécurité sur le CIRES (ANDRA) dont je suis également la conseillère en radioprotection (PCR).



Mes compétences :

Rigueur au travail

Travailleur et actif

Relationnel aisé

Autonome et réactive. Apprentissage rapide

Organisation du travail

Développement durable

Norme ISO 14001

Audit interne

Norme ISO 9001

Norme OHSAS 18001

Analyse technique des appels d'offres

Réglementation INB

Plan de gestion des solvants

Réglementation ICPE