Chloé PULEIO

Ayant découvert les affaires réglementaires lors de mon apprentissage de master 2 COSMETOLOGIE INDUSTRIELLE, j'ai souhaité continuer dans cette voie du fait de l'importance, la position centrale, la complexité et la pluri-disciplinité de ce métier.

En effet, les affaires réglementaires entrant en jeu à chaque étape de la vie d'un produit cosmétique, j'ai pu travailler en étroite collaboration avec tous les métiers allant de la recherche et du développement au marketing et ainsi connaître les produits dans leur globalité.

Cette première expérience professionnelle au sein d'un groupe mondialement connu a été formatrice et enrichissante autant d'un point de vue professionnel que personnel.



Mes compétences :

Informatique

Cosmétologie

Cosmétique bio

Marketing

Anglais

Cosmétiques

Recherche