Chocat CÉLINE

Bonjour,

je suis administratrice de production et artiste.

Depuis de nombreuses années, je suis le parcours de différentes compagnies. Mais je me concentre de plus en plus sur la gestion de mes propres projets artistiques.

J'ai une formation artistique en théâtre, clown, musique, marionnette.

Je joue actuellement dans 4 spectacles et je crée mes propres spectacles "jeune public".



J'organise aussi des projets pédagogiques et je m'interesse tout particulièrement à la petite enfance.

N'hésitez pas à me contacter si vous cherchez quelqu'un pour vous assister à l'administration de votre compagnie ou si vous cherchez une comédienne burlesque, clown, théâtre, manipulation d'objets ou marionnettes.



A bientôt. Céline



Mes compétences :

Administration spectacle

Animation intervenante théâtre

Lectures vivantes et travail autour du livre

Animation intervenante clown

Spectacle

Comédie

Spectacle vivant

Chant

Théâtre

clown