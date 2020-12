Chokri HAMMAMI

J'occupe actuellement le poste de IT/SAP Program Leader chez Honeywell Industrial Safety (HIS - 1,8Mds$ de CA). J'ai récemment mis en place un nouvel outil de prévision des ventes (Forecast Pro) sur plusieurs filiales de Honeywell Industrial Safety (EMEA & Americas) : 25+ utilisateurs. Le projet est en-cours pour le déploiement de la solution sur les sites Asie-Pacifiques de HIS. Lo'bjectif est de mettre en place une procédure standard et unique de gestion de la Demande client dans HIS et améliorer ainsi le taux de service tout en optimisant le stock.

J'ai également occupé pendant plusieurs années le de IT PMO Leader au sein de Honeywell Safety Products (HSP - 1,3Mds$ de CA). J'ai ainsi harmonisé la procédure IT PMO dans la BU Safety Products de Honeywell. Il s'agit de mettre en place des procédures IT standards de : 1) gestion de la demande IT client, 2) gestion du portefeuille de projets IT / SAP et 3) gestion de projets et accessoirement la gouvernance IT. L'objectif est d'aligner la stratégie IT aux objectifs du business en sélectionnant les projets IT stratégiques pour le business et en les exécutant efficacement : qualité / coût / délai. La procédure IT PMO s'applique à tous les départements IT de HSP (Europe & Americas) : Infrastructure, Applications, BI.

Il est à noter que j'ai occupé auparavant le poste de Manager SAP Asia-Pacific. J'étais basé à Shanghai (Sperian Protection China) où j'ai participé activement et pendant 3 ans et demi (2007 à 2010) à la mise en place de SAP ECC6 sur les filiales du Groupe : Chine, Hong-Kong, Australie & Nouvelle Zélande (une centaine d'utilisateurs SAP pour un CA de 25 Millions d'€uros).

Cerifié PMP

Certifié Six Sigma Black Belt



Mes compétences :

Strategie IT

Six sigma

PMO

Management d'équipe

PMP

SAP MM PP QM

International

Gestion de projet