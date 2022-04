Charles LUCAS

Team leader avec 17 ans d’expérience sur l’ERP SAP dans des entreprises européennes et internationales.



Gestion et coordination d’équipes internes et externes et de projets informatiques SAP.



Mes compétences :

SAP

SAP CRM

Informatique

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion d'équipe

SAP ECC6

SAP Solution Manager

Système d'information

ITIL Foundation V3