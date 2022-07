Choueb AHMED MOUSSA

à la gestion administrative en Afrique et

le bien-être du personnel pour assurer un rendement optimal

performance en tout temps. Ahmed a

vaste expérience de travail sur majeur

projets d'infrastructure en Afrique. A précédemment

fourni des services de consultation aux Canadiens et aux Britanniques

entreprises, grands projets de construction d’aéroports et projets de services partagés. Il a aidé des entreprises à s’implanter en Afrique où il a participé à plusieurs projets de premier plan dans les secteurs des mines, de la construction et des services financiers. Avec son amour pour le continent africain, Ahmed joue un rôle central dans l'identification des projets gouvernementaux clés à travers le continent.

Ahmed a acquis une expérience internationale dans le développement d'entreprises dans différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient, sur le marché américain et en Chine. Les cinq dernières années ont été fortement axées sur le développement commercial en Afrique, offrant des possibilités de développement de marché, de contact et de réseautage avec la clientèle, de recrutement d’équipes internationales et de gestion des affaires.

Son expérience professionnelle de 10 ans s'appuie sur des caractéristiques et des compétences professionnelles pertinentes, développées dans un environnement commercial international concurrentiel, créant des organisations et des structures sur différents marchés (avec une concentration sur le marketing, les ventes et les services). Forte orientation vers les résultats et capacité à diriger et à motiver l'équipe vers des objectifs établis, tant dans les domaines commercial et commercial que dans le domaine opérationnel / d'exécution. Cette orientation des ventes est axée sur le client et vise constamment à obtenir des solutions de qualité qui bénéficient aux deux parties. Une forte ouverture aux changements et aux nouveaux défis de l'entreprise, ainsi qu'une grande capacité d'adaptation aux différents contextes culturels, ont permis de se concentrer sur une carrière et des projets internationaux. Cette attitude flexible s’accompagne d’une attitude proactive et de compétences constantes en matière de résolution de problèmes, à la recherche de solutions nouvelles, plus compétitives et plus efficaces. Au cours des deux dernières années, Ahmed a effectué 10 voyages dans différents pays d'Asie et du Moyen-Orient, ainsi qu'après 52 réunions officielles du gouvernement et du secteur privé. L'expérience de M. Ahmed et son excellence dans la prestation de services ne sont pas passés inaperçus