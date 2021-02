Christa CORNET

Formée au massage californien depuis 2012, je vous accompagne dans votre quête de détente et de relaxation. Le but étant pour la personne massée, de lâcher, de se ressourcer et de se recentrer. Des sensations, parfois oubliées, renaissent avec surprise et bonheur.

Sensible aux énergies, je vous propose un rééquilibrage énergétique par le biais des chakras pour vous permettre plus d'harmonie intérieure et un réel apaisement.

Pour plus de vitalité, j'utiliserai les techniques de réflexologie plantaire thaïlandaise, véritable outil de stimulation des organes et systèmes (digestif, respiratoire, urinaire, immunitaire...).



Mes compétences :

Massothérapeute

Energéticienne