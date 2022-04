Christel LE COQ - BONY

Créée en novembre 2014, E.Sensory intervient sur le marché des objets connectés sensoriels. Elle a pour ambition d'exploiter le potentiel de toutes les nouvelles "interfaces haptiques" (écrans, objets,vêtements...) pour imaginer de nouveaux usages et services innovants.



La première thématique explorée par E.Sensory porte sur la lecture numérique sensorielle. L’idée est de procurer aux lecteurs, via différents supports connectés, de véritables sensations physiques (vibrations, caresses, chaleur) déclenchées automatiquement en fonction de ce qu’ils lisent, regardent, écoutent, touchent...



La première marque développée, B.Sensory, est dédiée à la lecture de contenus "coquins". L'idée est de conjuguer le pouvoir érotique des mots au potentiel des objets connectés. Un concept simple, lisez, vibrez ! et une double ambition :

- proposer le premier service de lecture érotique numérique sensorielle

- développer la première gamme de sextoys made in France pilotés par smartphone.



Plus d'infos : http://www.b-sensory.com

Nous suivre sur Facebook - https://www.facebook.com/be.sensory

Et sur Twitter - https://twitter.com/BSensory









Mes compétences :

Marketing mobile

QR Code

réseaux sociaux

Veille mobile, usages et technologies

Edition augmentée

Communication

Stratégie digitale

Project management