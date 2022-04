Après 15 ans d' expérience dans le domaine de la mode en qualité de journaliste puis d'attachée de presse, j'ai repris mes études au sein de l'école Boulle. J'y ai suivi une formation de trois ans en agencement d'espace et décoration.

Très épicurienne, mon goût de la mode, puis de la décoration et.... enfin de la cuisine me définissent pleinement.