Christel LEDOT

Donner, c'est recevoir, recevoir c'est progresser, progresser c'est avancer, avancer c'est atteindre ses objectifs.



Plus de 20 ans d'expérience professionnelle, j'ai développé mon sens du contact et mon goût du challenge.

Je suis particulièrement attentive à l'accueil, l'écoute, le conseil et le suivi, la priorité étant la satisfaction du client.



Je suis très autonome, entreprenante et tenace, je négocie avec efficacité tout en suivant et fidélisant le portefeuille clients. J'attache de l'importance à l'information, je sais me remettre en question et m'imposer les réflexions qui s'imposent dans un monde en constante évolution.



Motivée et réactive, je suis à la recherche d'un cadre de travail stimulant dans lequel je pourrai m'épanouir pleinement.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Vente

Administratif et technique

Développement commercial

Relationnel aisé

Gestion de production

Épargne retraite

Microsoft Excel

Internet

Bug Tracking System

Microsoft Word