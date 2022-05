Christel MONAMY

Vous êtes un professionnel et ce que vous savez faire de mieux

c'est votre métier, moi je m'occupe du reste.



Vous reportez souvent vos obligations administratives ?

Vous passez vos soirées, week-end, vacances devant votre ordinateur ou vos papiers ?

Vous avez du mal à distinguer travail et vie privée ?

Vous avez des difficultés à suivre le paiement de vos factures ou pire vous avez travaillé pour rien ?

Vos clients vous harcèlent au téléphone afin d'obtenir votre devis ?



Je suis secrétaire indépendante et j'assiste les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises dans toutes leurs démarches administratives.



Contact : secretaire33140@gmail.com