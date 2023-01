Christel TOURAILLE (DELEBASSÉE)

Particulièrement active, j'aime repérer ce que je ne sais pas encore faire pour apprendre, participer aux projets qui se présentent, trouver des occasions de réinvestir ce que j'ai expérimenté pour optimiser.



Expérimentation en cours : Comment aménager l'environnement des formateurs de façon à les inciter à utiliser la plateforme de formation en ligne pour individualiser la formation et pour proposer aux apprenants des activités à réaliser distance en autonomie.



Expérimentation en tant qu'enseignante en lycée professionnel : introduction des scénarios professionnels dans la filière vente dans une classe de seconde Métiers de la Relation Client et Usager, pédagogie différentiée, évaluation par compétence et par profil (niveau d'expertise).



Domaines d'activités :

Pédagogie, didactique professionnelle, formation initiale et continue, organisation d'événements et de voyages, rédaction de manuels scolaires.

Enseignement d'économie gestion intégrant l'italien et l'anglais pour les sections européennes.

Ingénierie de formation

E-learning

Compétences transversales pour l'employabilité, outil pour le formateur, outil pour le recruteur, outil pour le manager de proximité.



Mes compétences :

Développer des partenariats

Construire un budget

Accueillir et vendre

Gérer les conflits

Animer et diriger une équipe

Développer la motivation

Accompagner la construction du projet pro

Construire et mettre en œuvre une formation

Coordonner et évaluer des actions

Concevoir des outils pédagogiques pour un éditeur

Enseigner avec l'Apprentissage par problème

Former

Concevoir et rédiger un manuel scolaire

Enseigner avec la Pédagogie par projet

Fidéliser la clientèle

Vendre à distance

Gérer la Relation Client

Établir un diagnotic établissement scolaire

Concevoir et mettre en ligne des modules de formation à distance