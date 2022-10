Christèle DESMETTRE

Fort d'une expérience de plusieurs années au sein d'une entreprise aujourd’hui reconnue régionalement, je recherche un emploi dans le même secteur d'activité afin d'utiliser toutes mes compétences et connaissances . Mon excellent relationnel, mon autonomie, mon dynamisme et ma motivation sont de réels atouts.



Mes compétences :

Maitrise du pack Office et de Sage Paies

Spécialisation en bassin de baignade à filtration

Responsable développement du secteur des Baignades

Elaboration de plans, d’esquisses avec Jardicad e

Etude des projets d’aménagements

Connaissance du Végétal et de son environnement

Etude et remise des dossiers d’appel d’offres

Elaboration de devis avec le logiciel Multidevis

Rédaction de dossiers techniques