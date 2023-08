Christèle PELLOUX PRAYER

J'ai occupé le poste de conseillère commerciale en hôtellerie de luxe pendant 22 ans au sein du prestigieux groupe Lucien Barrière.

Laventure commence lors dune belle rencontre avec le directeur de lécole hôtelière Lesdiguières à Grenoble. Jétais décidée à morienter dans le secteur du tourisme mais cétait sans compter quil était à forte de demandes pour peu de places. Donc, jai suivi ses conseils basés sur le fait que le secteur hôtelier présentait des métiers en tensions mais qui offrait également la possibilité de travailler dans le tourisme.

Après avoir décroché un diplôme de BTS hôtellerie-restauration, me voilà partie pour une 1ère expérience de 2 ans en Angleterre (hôtel daéroport de 356 chambres) en tant que réceptionniste/standardiste, ce fut pour moi une révélation.

De retour en France, jai occupé successivement les postes de réceptionnistes, concierge, night auditor, première de réception et enfin agent de réservations qui ma permis au sein du groupe LB dévoluer vers un poste de conseillère de ventes en hôtellerie de luxe.

Mappuyant sur des formations de ventes régulières dispensées en FF et en UK, jai pu ainsi me consacrer à une clientèle éclectique (loisirs et business/congressistes) et leur offrir lexcellence à la Française. Lopportunité ma été offerte de proposer des produits phares et vraiment uniques sur la French Riviera (chambres et suites) et de promouvoir lensemble du resort LB (restaurants, plages, SPA, casinos etc) au travers de mes discours commerciaux empathiques et pertinents. Ce furent pas moins de 771 unités à gérer (2 hôtels 5* dont un situé à St Barthélémy et 1 hôtel 4*) .

Lexpérience ne sarrête pas là puisque mes mentors mont également appris à transformer tout litige en satisfaction.

Par ailleurs, au-delà de laspect commercial, mes N+2 et N+1 ont pu apprécier mon écoute active, mon aisance relationnelle et ma volonté intrinsèques de vouloir transmettre. Cette marque de confiance ma permis daccompagner, de former et dêtre celle vers qui les nouvelles recrues pouvaient se référer en arrivant eu sein du service.

Ainsi, ces multiples apprentissages et la conscience professionnelle dont jai su faire preuve tout au long de ces années mont valus la reconnaissance de mes 2 supérieures.

Chacune des expériences que jai eu loccasion de vivre fut vraiment enrichissante.

Aujourdhui, je souhaite proposer et transférer ces compétences à mon futur employeur et découvrir un autre univers peut-être en étant à mon tour un peu guidée au départ (via une formation/stage/une AFPR action de formation préalable au recrutement) pour pouvoir en apprécier les codes et me permettre de mépanouir à nouveau pleinement dans mon nouveau job.



Alors recontrons-nous...