Christelle BIRKELBACH (VOGEL)

Ne vous découragez pas, cest souvent la dernière clef du trousseau qui ouvre la porte, n'hésitez pas la clef c'est peux être moi!! chris22100.cm@gmail.com



Mes compétences :

SAVOIR ETRE

Autonome

Rigueur

Sens de la communication

Travail en équipe



SAVOIR FAIRE

Traitement de données

Gestion du Back Office

Prise de rendez-vous

Gestion des plannings des intervenants à domicile

Rédaction de courriers, traitement de mails, classement, archivage

Etablissement de devis, commandes, bons de livraison, factures, statistiques, enquêtes de satisfaction

Conception dun support de communication (support publicitaire)

Constitution de divers dossiers daide financière (APA, AS, SORTIR PLUS...)

Gestion de stock

Encaissement

Vente additionnelle

Saisie de commande

Accueil téléphonique et physique

Vente aux particuliers

Relance client

Prospection de clients potentiels, particuliers et professionnels

Fidélisation de la clientèle existante (suivi et enquête de satisfaction)

Gestion de la relation clientèle (vente, prise de commandes)

Agencement de magasin

Gestion de litige