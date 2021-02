Christelle BRAMOULLÉ

Je suis passionnée par la vente, la mode et la danse.

De nature très active, j'aime être polyvalente et les journées bien remplies....J'aime avoir des responsabilitées et le contact avec le client.

J'ai effectué des remplacements pour plusieurs enseignes comme : Gémo Vêtement et Chaussures, Styleco, Casa, Intersport et rayon textile et bijouterie en grande surface entre autre. Mes employeurs me recontactent régulièrement pour les remplacements mais à lheure d'aujourd'hui, Je cherche un emploi à temps plein dans ce domaine afin de pouvoir m'épanouir totalement et m'investir entièrement dans une entreprise....

Alors n'hésitez pas à me contacter !!!!



Mes compétences :

Facilité de contact

Vente

Gestion de rayon

Commande

Réassort

Caisse

Mode