Christelle CANTAGREL - BURGHER

Reconnue pour mon analyse des process et des organisations, je délivre des conseils appropriés et stratégiques.

Experte dans lélaboration, le pilotage et la gestion de projets denvergure, japprécie danimer la conduite du changement.

Méthodique et pédagogue dans mon management, je minvestis dans les problématiques complexes et transversales.

Mes priorités : le résultat, le développement et la satisfaction client.



COMPÉTENCES CLÉS



Analyse et Évaluation

+ Évaluation des process existants et préconisation daxes de développement et de performance

+ Analyse des données, des résultats, des indicateurs

+ Supervision des achats et étude des investissements

+ Négociation des budgets et contrôles de gestion



Organisation et Gestion de projets

+ Coordination de projets et déploiement de process afin de garantir la mise en œuvre effective et la qualité

+ Conception et rédaction de plans dactions

+ Optimisation et standardisation de documents de travail et des flux de production pour un développement de la productivité



Management et Communication

+ Animation et motivation déquipes, capacité à les fédérer

+ Recrutement, formation, évaluation et accompagnement des collaborateurs

+ Coordination des services et orientation dans les décisions

+ Développement dactions de communication





Mes compétences :

Pilotage de la performance

Contrôle de gestion

Conseil en organisation

Management d'équipe

Communication

Conduite du changement

Direction et gestion de projets MOA

Analyse de process (Audit)

Projets Marketing / Digitaux / Logistique

Gestion de la production

Coordination de projets

Relation client

Lean Management