Christelle CAPITAINE

Le groupe média Spir Communication diffuse au cœur de tous les foyers français l'offre publicitaire de ses clients, dans 24,4 millions de boîtes à lettres et sur 90 millions d'appareils connectés : téléphones, ordinateurs, tablettes, ... (étude Deloitte Usages Mobiles 2014).



Il emploie 23000 collaborateurs en France, au service de la grande distribution (ADREXO), des commerçants, des TPE et PME (REGICOM), des professionnels de l'immobilier (CONCEPT MULTIMEDIA / Logic-Immo) et des collectivités territoriales.



Le groupe Spir Communication a réalisé 403,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015.



Mes compétences :

Gestion

Développement

Stratégie d'entreprise

Management