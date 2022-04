Christelle CARRIERE

Mon intérêt pour le secteur de l'accueil et du secrétariat remonte à plusieurs années et s'est intensifié au fil de mes diverses expériences professionnelles.



Dynamique et volontaire, je suis garante des missions suivantes : accueil, classements et archivage, tenue de l'agenda et du standards, courriers, gestions et suivi des dossiers… En effet comme l'atteste mon Curriculum Vitae, je bénéficie d'une expérience enrichissante et variée grâce à de nombreux contrats en intérim et CDD.



Intégrer votre entreprise représente pour moi un réel enjeu d'avenir dans lequel mon travail, ma motivation et ma rigueur pourront s'exprimer pleinement.



Mes compétences :

ISIS

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word