Christelle CATARSI

Ma phrase préférée: "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." Mark Twain



C'est comme ça que je vis. Je choisis de faire ce que j'aime. Si ce qui m'intéresse me demande un effort, des recherches, ou une reprise d'études... Je le fais. Je me fixe des objectifs, j'ai une ligne de conduite et je ne déroge pas.

Nevertheless I would not say that I am psychorigide but determined.





Mes compétences :

Traduction

Gestion surface de vente

Coaching scolaire

Formation professionnelle

Critique littéraire

Interprete/ assistanat