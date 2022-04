Christelle CHABALIER

De nature curieuse cette qualité se retrouve dans mon expérience professionnelle. Initialement chargée d'études en aménagement du territoire j'ai acquis une expérience en SEM et en collectivité locale.

Ayant acquis des compétences complémentaires j'ai pu organiser un évènement sportif de niveau national. J'ai également occupé le poste de chargée de projets en culture scientifique.

Grâce à ces compétences et mes connaissances, j'ai récemment réalisé des études dans le domaine des énergies renouvelables participatives, sur l'opportunité de la création d'un Parc Naturel Régional ainsi que dans le domaine du tourisme.



Mes compétences :

Pilotage de projet

Animation de réseau

Organisation d'évènements

Base de données

Graphisme PAO

Analyse et prospective territoriale

Rédaction de rapports