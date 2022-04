Christelle CHABASSE

Responsable communication pour le Groupe Coopératif Maïsadour, je manage une équipe de 9 personnes.

Mon champ de compétences va de la communication interne à la communication institutionnelle.

Relations presse et supports d'information du Groupe sont deux domaines dans lesquels j'ai apporté mes compétences journalistiques depuis plus de dix ans.

Mise en œuvre d'une refonte graphique, éditoriale pour les deux publications du Groupe (salariés, adhérents).

Rédaction d'une charte éditoriale pour les deux supports d'information.

Animation d'un réseau de correspondants, rétro planning, écriture et secrétariat de rédaction, élaboration d'un chemin de fer sont des sujets que je maîtrise complètement.

Organisation d'événementiels divers et variés (de 50 à 700 personnes). Coordination des prestataires internes et externes. Gestion des projets événementiels.

Rédaction et gestion d'appels d'offres.

Négociations avec des fournisseurs d'objets publicitaires, réunions de briefing, suivi de projets de communication par l'objet.

Mise en place d'appels d'offres pour élaboration d'un stand corporate.

Contribution à la définition de la stratégie de communication d'un Groupe pluridisciplinaire sur une manifestation d'envergure régionale (foire internationale de Bordeaux...)

Opérations de sponsoring sportif.

Création de supports de communication.

Pilotage de projets pour refonte de site web et intranet.



Mes compétences :

Journalisme

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Ponctualité et flexibilité

Organisation du travail

Gestion de partenariats

Management

Communication institutionnelle

Communication interne

Communication corporate

Stratégie de communication

Communication externe

Communication online

Communication événementielle

Gestion de projet