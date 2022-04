Christelle CHABAUD

Actuellement en charge du reporting mondial du chiffre d'affaires et des CAPEX, je suis en contact avec toutes les filiales consolidées du groupe et avec toutes les Business Units.



Précédemment, au sein de l'équipe Finance Optimization, j'ai eu pour mission de rédiger les règles de gestion de la finance définies dans le cadre du déploiement de SAP pour toute la supply chain du groupe Arkema.



Auparavant, durant plusieurs années, j'ai assuré le reporting des résultats mensuels consolidés mondiaux. J'étais également en charge du répertoire mondial des centres de profits, des règles de gestion et du manuel de reporting financier. Je formais les nouveaux contrôleurs de gestion des Business Units au règles de gestion et à l'utilisation de l'outil de reporting mondial développé sur Business Object.



Mes compétences :

Business Object

Contrôle de gestion

Reporting