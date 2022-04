Christelle CHABAUD

Après une expérience professionnelle de 22 ans en tant que développeur, administrateur système et bases de données, je recherche un poste sur la région PACA d’administrateur système et/ou bases de données. A moyen terme j'aimerai me diriger vers la gestion de projet.



Mes fonctions passées m’ont permises d’acquérir les compétences nécessaires à l’administration et au déploiement d’applications sur des systèmes variés que ce soit en terme de système d’exploitation ( Unix, Linux, Windows) , de bases de données ( Oracle, Sybase, SQL Server, MySQL) et de plateformes (serveurs physiques et virtuels VMware) et à mener des études de solutions techniques.

Si des technologies sont utilisées mais non connues de ma part, je saurai m’adapter rapidement et m’investir afin de les maitriser. Les changements d’affectations au cours de ma carrière militaire n’ayant jamais pris en compte les compétences techniques acquises, j’ai dû apprendre à m’adapter au plus vite afin d’être efficiente dans mon travail.



Mon gout marqué pour le travail en équipe, ma volonté d'être à l’écoute des personnes ayant besoin de mes services et de fournir un travail de qualité, mon dynamisme, ma rigueur sont les garants de mon intégration aisée au sein d'une entreprise sur le plan humain et professionnel.





Mes compétences :

Microsoft Windows 2003 & 2008 R2 Server

WinDev Express

Visual Basic for Applications

Veritas Backup Exec

VMware

VBScript

UNIX

Time Navigator

Sybase

SQL

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 2003

Microsoft Excel

LAN/WAN > LAN

Domain Name Server Protocol

COBOL

C Programming Language

BackupPC

ACCELL/SQL