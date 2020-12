Professionnel des SI depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la conduite de projets : proposition de solutions techniques en relation avec les équipes métiers, pilotage de projets applicatifs et des évolutions de l’infrastructure, organisation et suivi de la maintenance des systèmes, analyse et rédaction des documents fonctionnels et techniques, garant de l’amélioration continue, des outils et processus. Management d’équipe, supervision des prestataires, gestion des budgets et des échéanciers.



Rigoureux, novateur et bon communiquant je souhaite m’investir dans le management et la conduite de projets d’envergure au sein d’une collectivité pour mettre à profit mes compétences techniques, rédactionnelles, mon gout pour les challenges et mon leadership.





* https://fr.linkedin.com/in/stéphane-lechalier-654437b5



Mes compétences :

Office

VBA

Lotus Notes

Lotus Domino

Access

Workflow

Certification Microsoft

Exchange

Lotus Notes/Domino

Microsoft Access

UML/OMT

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft SharePoint

XML

Visual Basic

Time Navigator

TCP/IP

SharePoint Server

Sametimes

SBS

SAP R/3

SAP FI

SAP CO

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Exchange 2007

Microsoft DOS

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

LotusScript

Lotus 1-2-3

JavaScript

Java

HTML

ETL

ECLiPSe

Dynamic Host Control protocol

Django

DHTML

DBase

Business Objects

AD

XML/XSLT

Talend Open Studio

XHTML

Agile Scrum

Sharepoint Designer