Pierre-Alain MAGAT

Après quelques années passées dans le Service Hébergement d'un des gros porteurs parisiens du Groupe Accor, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la Société Hotel Information Systems (HIS).



Pendant 7 ans, j'ai pu participer aux projets informatiques de quelques uns des plus beaux hôtels (Le Bristol à Paris, Le Royal au Luxembourg, Kempinski, l'Impérial Palace d'Annecy, le Groupe Concorde, Cidotel, etc.), ainsi qu'au projet le plus sophistiqué d'Europe en matière d'informatique hôtelière, l'informatisation des hôtels du Parc EuroDisney.



En 2003, je suis un des fondateurs de Jazotel France, société spécialisée dans le PMS pour hôtels et résidences de tourisme.



Gràce à la fidèlité de nos clients et la créativité de notre équipe tehnique, notre petite structure a mis au point une solution PMS capable de rivaliser avec les produits des plus grandes sociétés de ce secteur. Jazotel propose notamment une offre riche et indépendante de connectivité ADS et sites Internet.



En 2010, l'équipe de Jazotel France intègre Flag Systèmes, spécialiste des logiciels de réservation pour Agences de Voyages, Tours Operators, Comités d'Entreprise et Centrales de Réservations. L'association de nos logiciels respectifs, Jazotel et i-Resa, nous permet de proposer une solution globale intégrée CRS/PMS. http://www.flag-systemes.com/



Mes compétences :

Front office

Informatique

Hôtellerie