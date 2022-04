Delphine BAUVIEUX

Bonjour,



Passionnée par le secteur de l'hôtellerie restauration, j'ai d'abord exercé divers postes opérationnels en restauration et en hébergement. Suite à ces expériences enrichissantes qui m'ont donné une vision d'ensemble des enjeux du secteur, j'ai décidé d'adopter une approche plus fonctionnelle.



Après un premier poste en tant que chargée d'études spécialisées en HTR au sein du groupe MKG Hospitality, le leader européen en la matière, puis un poste en tant que Coordinatrice Hôtels à Booking.com, je suis aujourd'hui l'assistante de direction de Paul Bensemoun pour les restaurants Nanashi, le Nüba et le Mechica.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Études de marché

Evénementiel

Hôtellerie

International

Management

MBA

Ressources humaines

restauration

Tourisme

Traiteur

Études qualitatives