Jérôme TREMBLET

Professionnel de l'hôtellerie depuis plus de 20 ans, en charge de superviser les opérations conformément aux standards de la marque tout en maximisant les performances financières, avec un focus sur la satisfaction des clients et le sens du détail.

Jélabore la stratégie, met en œuvre et suit le plan financier et opérationnel de lhôtel.

Création d'offres en restauration et mise en place de la politique sales & marketing avec une concentration sur le Yield Management, le-Business, et lanimation des réseaux sociaux pour des partenariats autour du Luxe.

Management des équipes avec un engagement sur le développement du personnel, tout en favorisant des relations positives avec les propriétaires.

Visionnaire afin danticiper les évolutions du marché et les tendances pour améliorer la gestion du site et le développement de la rentabilité.



Mes compétences :

Restauration

Yield management

ECommerce

Budgets

Microsoft Office

Adobe

Ressources humaines

Marketing

Management

Vente

Tourisme

Communication

Formation

Luxe

Rigueur

Gestion

Logiciels hôteliers