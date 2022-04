Christelle CHARBONNIER

Actuellement en 2ème année d'école de commerce à l'ESSCA, et en parallèle, en cursus DEM au conservatoire départemental de Ville d'Avray, je suis à la recherche d'un stage dans la fonction commerciale de minimum 2 mois, à partir de mai 2015.



Je suis très attirée par les activités ayant un côté artistique, c'est pourquoi mon objectif pour ma future carrière est de réussir à associer ma formation à l'ESSCA avec ma passion, la musique, le spectacle du vivant, est plus généralement la culture, l'évènementiel, le loisir, le cinéma/télévision ou encore la publicité.



Si mon profil vous intéresse pour un projet, un stage, ou un emploi, ou encore que vous ayez besoin d'un renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail:

charbonnierchristelle@orange.fr

Proposition de stage, participation et organisation d'évènements/associations, bénévolat, besoin d'une violoniste... je suis ouverte à toute proposition!



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Musique

Travail en équipe

Organisation du travail

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint