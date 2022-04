Christelle CHARLIER

CAPERA Consulting conseille et accompagne les dirigeants dans leur stratégie de transformation de leurs entreprises et d'adaptation de leurs salariés



Nos objectifs :

Nous participons à la consolidation et à la pérennisation des entreprises notamment pour :

• Anticiper le développement des organisations (fonctionnement interne des entreprises)

• Anticiper l’impact de l’environnement extérieur notamment les évolutions des marchés, les décisions de l’état (droit du travail, fiscalité), etc.



Nos domaines d'intervention :

• l’organisation du travail,

• la formation professionnelle

• la performance par les systèmes d’information





Pour mieux nous connaître :



Pour nous joindre : contact@capera.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Internet

AMOA

gestion prévisionnelle des emplois et compéten

Informatique de gestion

Formation professionnelle continue

Organisation du travail

DSI à Temps Partagé

Informatique

Neolane

Emailing

Communication

Community management