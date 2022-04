Christelle CHASTAGNIER

Actuellement à la recherche d'un emploi d'assistante polyvalente, je souhaite me donner de nouveaux défis.

Grâce à ma formation initiale et à mon emploi d'assistante commerciale pendant 12 ans j'ai développé une grande polyvalence de mes compétences.

Tout d'abord au niveau bureautique je maîtrise : le pack office, l'environnement Open Office, les recherches sur internet soit et la gestion des messageries.

La gestion administrative est un point essentiel d'une entreprise ou mon savoir faire sera un atout, au niveau interne ou externe, dans la rédaction et la transmission des informations. Lors de mon dernier poste je gérais un secteur important en réception et émission d'appels.

La gestion commerciale qui fut le cœur de mon métier pendant 12 ans me permet d'assurer un suivi commercial complet. De la demande du client jusqu'à a réalisation du produit en fonction des impératifs de chaque intervenant.

Forte de mes compétences acquises lors de ma formation, je suis en mesure de prendre en charge la gestion des opérations de comptabilité générale telles que la saisie des écritures, les rapprochements bancaire, l'alimentation des informations relatives à la gestion du personnel

Mon expérience professionnelle m'a poussé à savoir prendre du recul et à me remettre en question pour être toujours plus efficace. Ayant travaillé avec différents types d'interlocuteurs, j'ai pu développer mes capacités d'adaptation.

Je me tiens à votre disposition pour plus de renseignements et serais ravie de vous exposer ma motivation lors d'un entretien à votre convenance, étant disponible immédiatement.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Bureautique

Comptable

Commerciale

Administratif

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access