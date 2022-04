Christelle CHEBOU

Après mon diplôme d’ingénieur en informatique microélectronique et informatique, j’ai travaillé pendant 4 ans en tant que consultante en ingénierie pour des clients grand compte tel que PSA Peugeot Citroën et Thales. Pendant ces expériences, j’ai acquis les compétences telles que la gestion des projets, le travail en équipe, être à l’écoute et interpréter les demandes clients, travailler en étroite collaboration avec le client afin de résoudre son problème. J’ai également acquis des connaissances systèmes dans les secteurs automobile et ferroviaire.

Etant plus attirée par le conseil en management et stratégie, j’ai décidé de compléter mes compétences en effectuant un MBA à l’EMLYON. Cette formation très internationale avec un accent sur l’entreprenariat m’a permise d’acquérir des notions en stratégie, marketing, finance et management. Enfin, j’ai eu l’occasion de mettre en pratique ces notions dans un projet de conseil en stratégie et opérations que j’ai eu à faire avec Babolat, une marque française de tennis. Affectée dans une équipe de 3 consultants nous devions aider le client à réviser la stratégie d’une de ses activités. Cette mission m’a confortée dans l’idée de poursuivre une carrière dans le métier de consultant en management et stratégie.



Mes compétences :

Conseil

International

Management

Management international

MBA

ouverture d'esprit

Stratégie