Christelle CHEVALIER

Forte de 18 années dexpérience en tant qu'assistante de direction dans la même structure, je souhaite maintenant me challenger dans lévolution de ma carrière professionnelle, en occupant un poste qui a du sens et qui me permettra de me dépasser. Jaspire découvrir de nouvelles facettes de mon métier, en minvestissant pour une entreprise à fort potentiel et à taille humaine et de maîtriser de nouvelles méthodes de travail. Cela me permettra de sortir de ma zone de confort.



Je sais quel type de poste que je souhaite occuper. Jai envie et besoin de challenge, d« adrénaline ». Jai ce désir de gravir les échelons en atteignant mes objectifs. Jai également cette capacité à travailler dans lurgence, dans le sens où il faudrait, préparer un dossier ou une présentation dans lheure qui suit (ceci est un exemple) ou décaler un rendez-vous dans lagenda en trouvant le meilleur créneau.

Je pars du principe que rien nest impossible tant que lon se donne tous les moyens pour y arriver.



Dans le cadre privé, je suis une formation en anglais, avec le Centre Wall Street English de Montparnasse. Cette formation fait partie intégrante de mon projet professionnel, doccuper un poste dAssistante de Direction au sein dune Direction Générale ; avec pour finalité dobtenir une certification (TOEIC, BULATS).



Mes compétences :

Tableau

Sage X3 gestion commerciale

Synthèse rédactionnelle

Communication interne

Gestion commerciale

Reporting

Gestion de la relation client

Lotus Notes

Gestion d'agenda

Organisation

Rédaction

Communication visuelle

Sage ERP X3

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Office

Aisance relationelle