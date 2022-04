Christelle CHEVRÉ MONNIER

Depuis le début des années deux mil, J’ai exercé des responsabilités de Directrice Régionale au sein du Groupe DOUGLAS, spécialisé dans la parfumerie et l’institut de beauté (18 à 20 magasins, environ 125 salariés, entre 25 et 28 Me). Suite à une restructuration récente du Groupe, je suis actuellement en reconversion professionnelle. Aujourd’hui je souhaiterais valoriser ces années et les différentes compétences professionnelles acquises, en me repositionnant Directrice Régionale.



Mes responsabilités conjuguées de manager, de gestionnaire, de développeur, de pilotage et d’animation d’équipes, exercées dans un cadre objectivé et avec un souci permanent de la performance sont pour moi des atouts que je souhaite mettre au service de votre structure.



Mon dynamisme, mon goût du challenge, ma rigueur professionnelle, mon sens profond de l’écoute, sont des forces complémentaires que je peux également mobiliser pour dynamiser vos équipes.



Je vous précise par ailleurs que l’obligation de mobilité n’est en aucun cas un obstacle.