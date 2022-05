Stéphanie BARBET

Douglas : Leader en Europe sur le marché de la Parfumerie Sélective avec plus de 1000 Magasins.

En france, l'enseigne s'appelle Nocibé et est le 2ème acteur du marché



Mon Parcours :

19 ans d’expérience dans la Parfumerie Sélective au sein des Parfumeries Douglas France, depuis le terrain, avec 2 années passées en magasin en tant que Directrice Adjointe, jusqu’à la Direction de l’équipe Marketing des Parfumeries Douglas France. En juillet 2014, j'ai intégré le réseau des Parfumeries Nocibé où j'ai pris la Direction du Marketing Commercial, en charge du plan d'animation commerciale et du pôle création et production. Entre mars 2015 et décembre 2016, j'ai occupé le poste de Direction de l'offre. Entre décembre 2017 et juin 2017, j'ai fait partie du service Innovation et Concept.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

CRM - Marketing relationnel

Communication - RP - organisation Events

Expérience Terrain

Management équipe (jusqu'à 12 personnes)

Pricing

Category management

Marketing stratégique