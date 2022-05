Stéphanie BARBET

Je suis entrée dans la vie active en 1997 par un emploi jeune d’aide éducatrice dans une école élémentaire où je m'occupais essentiellement d'enfants handicapés.

Après cette expérience, j'ai travaillé dans le secteur administratif pour plusieurs entreprises où j'ai pu pratiquer diverses taches comme :

La gestion d'un show-room avec accueil physique, téléphonique, gestion des commandes et facturation.

Le suivi commercial avec conseil technique et tarifaire, saisie, suivi et facturation des commandes ainsi que la gestion des SAV.

Le travail de secrétariat journalier (le courrier, les commandes fournisseurs...)

La facturation d'après des grilles tarifaires avec un contrôle des documents officiels de transport.

La gestion de produits frais.

L'enregistrement et contrôle des factures fournisseurs.



Mes compétences :

autonome

Rigoureuse