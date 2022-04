Guillaume DIEU-GOMONT

 Définir, mettre en place et suivre la stratégie commerciale et marketing

 Mettre le client au cœur de l‘entreprise et assurer sa satisfaction

 Animer une Business Unit (organisation, ressources et suivi K.P.I.)

 Piloter la performance commerciale et maîtriser l’activité des équipes avant-vente / après-vente

 Coacher des équipes pluridisciplinaires et les accompagner dans l’amélioration de leur efficacité professionnelle

 Conduire et accompagner le changement

 Représenter la direction générale auprès des salariés et des clients, sociétés partenaires et organismes extérieurs



Mes compétences :

Animation commerciale

Marketing opérationnel

Management commercial

Gestion financière

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Gestion des achats

Conduite du changement

Product Management