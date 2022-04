Christelle COAT-AUZOU

Mes compétences :

EPRD

Gestion administrative

Direction de projet

Évaluation des risques professionnels

Analyse financière

Gestion du personnel

Management

Suivi de chantiers

Gestion de trésorerie

Facturation hospitalière et EHPAD

Outils de la loi 2002-2

Gestion patrimoniale

Gestion et contrôle budgetaire

Gestion de la paie et déclarations sociales

Comptabilité analytique

Gestion administrative hospitalière