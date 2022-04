Christelle COCHET

Passionnée par les questions de d'aménagement du territoire et d'attractivité, j'ai travaillé pour plusieurs structures de développement économique en France et à Paris.



Je contribue avec mes équipes aux développement économique territorial en favorisant les dynamiques entrepreneuriales à travers notamment le développement de nouvelles offres pour les créateurs, repreneurs et la mise en réseau des entreprises.



Force de proposition dans les réflexions sur la création de nouveau business model, je développe avec mes équipes de nouvelles prestations ciblées tant entreprises que collectivités locales dans une dynamique centrée client.



Je transmets au quotidien mon enthousiasme à mes équipes et partenaires.







Mes compétences :

Management d'équipes

Aménagement du territoire

Animation de réseaux

Recherche de financements nationaux ou européens

Développement territorial

Pilotage d'offres entreprise & collectivités lcoal

Direction de centre de profits

Développement économique local