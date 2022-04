De formation littéraire et philosophique, Christelle COLAS a débuté dans le milieu professionnel du secteur artistique du spectacle vivant en tant qu’artiste chorégraphique, avant d’assurer sa propre reconversion et de reprendre des études à l’ESSEC La Défense, en master et mastère spécialisé en Ressources Humaines. Son questionnement s’est inscrit dans une perspective globale de changement et dans une démarche volontariste. Après l’observation dans le champ professionnel artistique dont elle était issue et chemin faisant, il a été difficile d’observer d’anciens collègues salariés d’entreprise , confinés dans des fonctions sans perspectives, « mis à l’écart », ou brutalement exclus de la structure dans un contexte souvent déshumanisé.

Il est devenu d’autant plus inconfortable lorsque sa propre évolution de carrière l’a amené à être responsable.

Il semblait alors évident de renoncer à un quelconque fatalisme et de désengagement sur la prise en charge des personnes d’un secteur où avoir 35 ans signifie être senior.

Elle s’est lancée, dans le cadre de sa thèse professionnelle, dans des recherches sur la transition de carrière plus spécifiquement sur la reconversion, afin d’auditer les méthodes, recenser les outils et l’efficacité qu’ils ont sur des populations différentes pour tenter de contourner une cruelle réalité et se résigner. Le seul maître mot pour ne pas subir: anticipation.



En 2010, elle décide de se mettre au service des enfants et adolescents en difficulté scolaire de la primaire au lycée. Elle développe un programme complet de prise en charge et les résultats ne se font pas attendre puisqu'elle ne cesse d'augmenter sa clientèle avec des objectifs atteints rapidement pour la plupart d'entre eux. La pédagogie devient alors une évidence et devient au cours de sa vie, un art qui la passionne de jour en jour.

Une expérience dans le secreur de l immobilier lui enrichit son CV avec une expérience commerciale fabuleuse et bien encadrée.

Finalement, passionnée et artiste dans l'âme, elle devient conseillère pédagogique où sa mission sera de sublimer une pédagogie personnalisée et efficace pour des élèves en soutien scolaire.



Aujourd'hui, elle semble avoir par son parcours plutôt atypique et sa persévérance, trouver dans ce métier, un lien entre ses valeurs, toutes ses expériences professionnelles et ses formations. Un produit fini qui lui correspond...c'est parfait!!!! En route vers la creation d'une nouvelle société éducative...



Mes compétences :

Ressources humaines

Immobilier

Éducation

Artistique

Gestion relation client

Ingénierie centre pédagogique

Gestion d équipe