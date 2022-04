Christelle CORMELIER-VÉZIEN

Diplômée de la faculté de droit et de l’Institut d’Administration des Entreprises de Bordeaux et ayant exercé pendant plus de 15 ans des fonctions juridiques ou administratives en entreprise ou dans le cadre d’associations, je peux vous apporter mon aide, ma rigueur et mon expertise en matière de :

- Rédaction de courriers administratifs, assistance administrative

- Formalités administratives, formalités associatives

- Formation interne de vos salariés et externe (clients, adhérents) en droit et/ou en gestion

- Veille juridique actualisée, documentation juridique

- Ecriture publique : rédaction de mémoires, rapports de stage, courriers personnels, articles de presse

- Développement et stratégie d'entreprises



Je peux également vous faire profiter de mon réseau professionnel afin de vous mettre en relation avec d’autres professionnels en gestion, communication et de vous aider dans votre développement d’entreprise.



J’interviens après avoir étudié vos besoins et obtenu votre accord écrit, sur la base d’un devis entièrement gratuit. Je me déplace au siège de votre entreprise ou à votre domicile et détermine avec vous le délai d’exécution de ma prestation. Pour des clients plus éloignés ou pour plus de réactivité, je communique grâce à Internet et peux ainsi recevoir et/ou transmettre les documents utiles à la mission qui m’est confiée.





Mes compétences :

Droit des successions

Droit

Droit immobilier

Administratif

Droit du travail

Droit rural

Fiscalité

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit pénal

Droit des affaires