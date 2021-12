Christelle CORTAT

Ma formation et mon expérience professionnelle me permettent d’être opérationnelle sur le domaine de la paie et dans le droit social (élaboration et vérification des bulletins de salaire… et réalisation d’actes juridique) et dans les relations clientèles (traitement des demandes…).

Dotée de capacités relationnelles et d’adaptation, je suis rigoureuse et organisée.

La méthodologie et le respect de la confidentialité font également partie de mes atouts.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bulletins

Gestion de contrats

Déclaration d'embauche

Contrat de travail

Déclarations sociales et fiscales

Conventions collectives