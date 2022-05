Nathalie STEPHAN

Après une expérience de plus de 20 ans au sein de la Marine Nationale en qualité d'officier marinier chargé des systèmes des télécommunications, j'ai effectué avec succès une reconversion en qualité de gestionnaire de paie.

Dynamique et rigoureuse, mon empathie et mon expérience professionnelle me permettent de m'adapter très rapidement à de nouvelles fonctions.

Je recherche à ce jour un poste au sein d'une équipe spécialiste des ressources humaines et particulièrement de la gestion de paies et administration du personnel afin d'accroitre mes connaissances et de mettre à profit mes compétences et qualités.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Net entreprise

Droit social

Paie

Microsoft Office

Droit du travail