Bonjour,



En poste depuis décembre 2014 en tant qu'Assistante RH dans une Clinique toulousaine, je continue de profiter de l'outil Viadeo afin de pouvoir échanger et partager sur les thèmes que nous avons en commun.



Alors que ce soit sur le recrutement ou la formation, ou simplement afin de partager nos expériences et nos interrogations, n'hésitez plus, contactez moi!



Jessica ROUBICHOU



Mes compétences :

Chargé de recrutement

Plan de formation

OPCA

Formation continue

Formation

Recrutement