Alyson LEROY

Bonjour,



Habitant Toulouse, je suis actuellement à la recherche d'un emploi de Gestionnaire Base de Données ou bien d'Assistante de Manager



J'ai exercé la profession de Gestionnaire Base de Données pendant un an au sein de Général Electric Fleet Services. Cette expérience fut enrichissante, et j'aimerai continuer ma carrière dans cette voie autant que possible.



Cependant j'aimerai acquérir une expérience en tant qu'Assistante de Manager, car c'est la formation que j'ai reçu, et que celle ci m'intéresse.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

Ressources humaines

Traduction anglais français

Base de données

Pack Office 2007

Création graphique

Accueil physique et téléphonique

Recrutement

Contrat de travail

Suivi administratif