Nathalie STEPHAN

J’ai passé ces dernières années à des postes de support administratif, commercial, comptable et RH, en apportant des solutions. Mon niveau en langue étrangère est opérationnel. Réactive, polyvalente et efficace. Je souhaite étendre mes compétences, mon savoir faire et savoir être à l'assistanat de direction.



Mes compétences :

Créativité

Traduction

Relationnel

Assistance administrative

Assistanat de direction

Gestion de projets transversaux

Gestion commerciale

Facturation, commandes, devis, avoir, litiges et p

Tâches de secrétariat

Compte rendu, présentation, planning

Espagnol, anglais

Microsoft Word, Power Point, Excel, Out Look

Autonomie, discrétion, rigueur