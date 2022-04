Christelle COUTURET

Crée en 1985, GRANDEUR NATURE, entreprise de paysage située à Limonest, au Nord Ouest de Lyon, vous offre tous les gages de sérieux et de créativité.

Spécialisée dans l'entretien des espaces verts, nous rayonnons sur toute la couronne lyonnaise et pouvons répondre à tous types de configurations. Parc tertiaire, industrie, copropriété, particulier, ... Nous mettons à votre service l'étendue de nos compétences acquises avec l'expérience et les formations dont tous nos collaborateurs bénéficient. Au fil du temps, GRANDEUR NATURE, s'est doté d'un parc matériel conséquent afin d'intervenir sur tous ses chantiers avec performance et efficacité, tout en réduisant le plus possible notre impact sur votre environnement tant sur le plan sonore, émission de CO², ou dans l'utilisation des spécialités phytopharmaceutiques.